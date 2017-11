Hier kun je deze winter schaatsen in Zeeland

De komende weken zijn er verschillende evenementen op de schaatsbaan in Middelburg. Zo wordt er op 13 december ring gereden, is er een toernooi bierkratschuiven en zijn trainingen voor verschillende ijsclubs.

IJsbanen in Zeeland

Plaats Datum Middelburg 29 november - 14 januari Goes 22 december - 6 januari Zierikzee 3 februari - 24 maart Kapelle 14 en 15 december (tijdens de kerstmarkt) Sluis 16 december - 8 januari

Mis je nog een ijsbaan in het overzicht of heb je een aanpassing? Reageer dan onder dit bericht of stuur een app naar Omroep Zeeland: 06-53 28 98 68.