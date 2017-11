Op jacht naar stropers in Reimerswaal

20.53 uur

Vier groene BOA's uit maken zich klaar om in het buitengebied van Reimerswaal op stropersjacht te gaan. De vier gaan in twee teams op stap, ieder met zijn eigen auto. Wij rijden mee met Rob Mulder en Leendert van der Weele. Al snel krijgen we een haas in de koplampen te zien. "Als je stroper bent is dit de manier om te jagen vanuit de auto. Het licht zorgt ervoor dat de haas stilstaat. Een stroper kan dan vanuit de auto schieten en zo de haas snel meenemen", vertelt Mulder.

21.15 uur

Inmiddels hebben de twee mannen de auto op een strategisch punt in de polder neergezet. "Zo kunnen we heel snel en gemakkelijk lichten van een auto zien, als die in dit gebied rijdt", legt Mulder uit. Hij heeft de woorden nog niet uitgesproken of in de verte zien we een paar koplampen verschijnen. Vrijwel direct stopt de auto en doet de lichten uit. De alarmlichten gaan even aan en het is weer donker. Leendert van der Weele pakt zijn nachtkijker en ziet een persoon naast de auto. "Het is een busje", zegt Van der Weele.

21.30 uur

Rob Mulder vertrouwt het niet en besluit te gaan rijden. We stappen in en rijden twee maal langs de bestelbus. Vervolgens rijden we een stukje verder en stoppen, met zicht op het busje. Het kenteken wordt nagetrokken. "Het lijkt om een lokaal iemand te gaan, die niets op zijn kerfstok heeft", zegt Mulder. "Maar ik wil toch het zekere voor het onzekere nemen."

21.40 uur

De auto van de twee BOA's stopt naast het busje. Op dat moment komt de eigenaar, met zijn vrouw en een hond uit het weiland gelopen. Niets aan de hand, dus.

22.00 uur

Het andere team komt naar de plek waar Mulder en Van der Weele inmiddels weer naartoe zijn gereden. Het blijft verder rustig. De mannen besluiten dat er vanavond geen stropers aktief lijken te zijn en besluiten weer huiswaarts te keren.