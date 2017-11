Organisatie trekt stekker uit Challenger Zeeland

Zeeland te klein

Van Buren wilde Challenger Zeeland uit laten groeien tot het derde toernooi van Nederland om zo spelers uit de top-100 van de wereld naar Middelburg te kunnen halen. Door een gebrek aan financiële middelen zet hij daar nu een streep door. "Zeeland blijkt er te klein voor", zegt Van Buren.

"Ik heb bij sponsors, overheden en bonden aangeklopt, maar die waren niet bereid om nog wat extra's te doen. Dat is jammer, maar ik snap het ook wel. Tennis heeft voor hen geen prioriteit. Het is geen kernsport van de Provincie en van de sponsors die het toernooi al acht jaar trouw steunen kan ik ook niet meer vragen."

Challenger Zeeland houdt op te bestaan (foto: Omroep Zeeland)

Stoppen op het hoogtepunt

Van Buren had het toernooi in de huidige vorm nog wel door kunnen laten gaan, maar past daarvoor. "Dan loop je het risico dat over een paar jaar gezegd wordt dat je te lang door bent gegaan. Daarnaast is het zo dat sponsors ook vooruitgang willen zien en dat kan ik niet bieden. Het toernooi levert uiteindelijk te weinig op en wordt alles steeds duurder. Het aantrekken van spelers, het regelen van hospitality. De prijzen gaan omhoog en er komen steeds meer eisen."

En dus kiest Van Buren ervoor om nu de handdoek in de ring te gooien. "De afgelopen editie was de beste die we hebben gehad met Thiemo de Bakker en Arantxa Rus als gedroomde winnaars. We stoppen dus op het hoogtepunt."

Volgepakte tribunes bij de laatste finaledag van Challenger Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Challenger Zeeland was de afgelopen jaren meer dan alleen een tennistoernooi. Zo was er een rolstoeltennistoernooi, bood de organisatie werkplekken aan mensen met een verstandelijke beperking en deden bedrijven zaken op het tennispark. Zaken waar Van Buren trots op is. "We hadden 4000 zakelijke gasten en de sociale inclusie was geweldig. Van die mensen ga je houden. Afscheid nemen doet dan ook pijn. Of het definitief is? Ik vrees van wel."