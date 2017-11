Zeeland wordt wakker: einde internationaal tennistoernooi, stropers en straatlantaarns

Challenger Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Einde internationaal tennistoernooi Middelburg

Het internationale tennistoernooi Challenger Zeeland keert in 2018 niet terug. Organisator Sander van Buren trekt de stekker uit het evenement, omdat hij geen kans ziet verder door te groeien. Challenger Zeeland werd sinds 2010 jaarlijks gespeeld bij MLTC in Middelburg.

Samen met groene BOA's op zoek naar stropers in de gemeente Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland)

Op jacht naar stropers

Afgelopen vrijdag werden wapens van stropers in Kruiningen in beslag genomen, de gemeente Reimerswaal heeft de laatste tijd veel te maken met stropers. De politie is extra alert en laat groene BOA's 's avonds patrouilleren in het buitengebied. Onze verslaggever ging een avond mee op pad.

(foto: Omroep Zeeland)

Reimerswaal in het donker

In de wijk Kruse Veer in Kruiningen is het al een week aardedonker: de straatlantaarns doen het het niet. Ook in andere dorpen in de gemeente Reimerswaal waren er afgelopen week problemen met de openbare verlichting.

De gevonden fibula (een eeuwenoude mantelspeld). (foto: Omroep Zeeland)

Eeuwenoude mantelspeld gevonden

Kruiningen bestaat al langer dan gedacht. Dat zegt archeoloog Karel-Jan Kerckhaert na de vondst van een eeuwenoude mantelspeld. "De geschiedenis van Kruiningen kan hierdoor met wel 100 tot 300 jaar terug in de tijd gebracht worden."

(foto: Otto Vosveld)

Weer

Vandaag wordt het slechts 4 of 5 graden en vallen enkele winterse buien. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige westen- tot noordwestenwind.