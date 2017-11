Waarom twee Schouwse buren lijnrecht tegenover elkaar staan

De gemeente Schouwen-Duiveland moet nog beslissen of de plannen doorgaan. Ondertussen slijpen de tegenstanders de messen en laat de initiatiefnemer het voorlopig maar over zich heen komen.

'Kijkuit' was naar eigen zeggen de eerste camping die het predicaat 'Landschapscamping' mocht voeren. De familie Delst combineerde de recreatie met landbouw en heeft inmiddels beschikking over 85 plaatsen die opgaan in het landschap van de voormalige Bommenedepolder. De zoons van het gezin willen het bedrijf overnemen, waarbij de ene zoon de agrarische werkzaamheden overneemt en de ander, Remco, de camping gaat exploiteren.

Ik moet uitbreiden om een fatsoenlijke boterham te verdienen." Remco Delst, campingeigenaar

Remco zegt dat hij moet uitbreiden om een fatsoenlijke boterham te kunnen verdienen, dus zette hij een oud plan van zijn vader voort: Ecomaire. Een bungalowpark met vijftig zogenaamde ecolodges op het stuk landbouwgrond tussen de campings van de familie Delst en Van der Bijl in.

'Huisjes gaan op in landschap'

De huisjes gaan volgens hem op in het landschap doordat ze deel uitmaken van dijken en de rest van het park bestaat uit waterpartijen en doorkijkjes. Remco benadrukt dat ook Ecomaire het gevoel van een landschapscamping moet geven.

Een artist impression van een ecolodge van Ecomaire (foto: Ecomaire)

Aan de overkant van 'Kijkuit' bestiert de familie Van der Bijl de andere landschapscamping in de polder, 'De Zonnehoeve'. Zij zijn er helemaal niet blij mee dat er op dertig meter van hun plekken een bungalowpark komt. Ze hebben er volledig begrip voor dat de buren willen uitbreiden, maar geloven dat Ecomaire niet voldoet aan de regels die zijn afgesproken.

Daarom voert Anja van der Bijl een voortdurende strijd tegen de plannen via de gemeente. Ze werpt het college van B&W allerlei eigen visies, regels en afspraken voor de voeten.

'Ecomaire hoort hier niet thuis'

Allemaal met een duidelijke conclusie: Ecomaire hoort hier niet thuis. Van der Bijl zegt dat alles aangeeft dat de Gouwepolder rust moet blijven uitstralen, de duisternis behouden moet blijven en dat de komt van accommodaties voor rond de driehonderd toeristen daar dwars tegen ingaat.

Ecomaire zorgt voor grootschaligheid volgens tegenstanders (foto: Anja van der Bijl)

Wethouder Wout van den Berg zegt dat de gemeente Schouwen-Duiveland het plan van Remco Elst wel ziet zitten en wil het voorleggen aan de raad. Hij is zich bewust van de tegenstand en probeert duidelijk te maken dat het college van burgemeester en wethouders bij dit soort zaken altijd in een spagaat zit: "We proberen altijd evenwicht te vinden tussen de open ruimte en initiatieven van ondernemers die hun boterham proberen te verdienen."

Geen grootschalig project

Hij weerlegt alle invalshoeken van de tegenstanders van het plan met zijn kijk op de zaak: vijftig bungalows vindt hij geen grootschalig project. Voor projecten van die omvang zijn volgens hem geen afspraak gemaakt. En ook de afspraken die gemaakt zijn over het niet verder aantasten van de natuur legt de wethouder naast zich neer: "Dat ging over de landschapscampings, dit is iets anders."

Links de Zonnehoeve, rechts Kijkuit, in het midden de grond waar Ecomaire moet komen (foto: Anja van der Bijl)

Schouwen-Duiveland is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen. Elf mensen hebben hun zienswijze ingediend ten aanzien van die plannen. Een aantal positief, het merendeel negatief.

Voorstel

Het dagelijks gemeentebestuur gaat deze zienswijzen beoordelen en komen daarna met een voorstel naar de gemeenteraad. Die moet dan beslissen of het plan door kan gaan of niet.

Ik heb engeltjes om me heen, die gaan met me mee tot de Raad van State." Anja van der Bijl, campingeigenaar

Remco van Delst denkt dat zijn plannen goedgekeurd worden door de raad. En Anja van der Bijl denkt op haar beurt dat ze de gemeenteraad wel op andere gedachten kan brengen. En mocht dat niet lukken dan heeft ze naar eigen zeggen 'engeltjes' om zich heen te hebben die namens haar tot aan de Raad van State zullen doorprocederen om de rust, ruimte en duisternis van de Gouwepolder te laten voortduren.