Trainer Van Grimberghe stopt bij STEEN

Voetbalclub STEEN moet op zoek naar een nieuwe trainer. Carlo van Grimberghe en de zondag vierdeklasser gaan na dit seizoen uit elkaar. Van Grimberghe is aan zijn zevende seizoen bezig bij de club en is daarmee de langstzittende trainer in het amateurvoetbal.

(foto: Omroep Zeeland) In het seizoen 2011-2012 begon Van Grimberghe bij de club als opvolger van Honnie Claessens. Momenteel staat STEEN op de vijfde plaats in 4e klasse A. Volgens vice-voorzitter Jo van Remortele gaan de club en trainer in goede harmonie uit elkaar. "Als goede vrienden en met veel waardering voor het geleverde en op zoek naar een nieuwe uitdaging."