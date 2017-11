Nieuwe politiechef hoeft niet naar Zeeland te verhuizen

Hanneke Ekelmans, politiechef Zeeland-West-Brabant (foto: politie)

In de functie-eisen voor een politiechef staat dat deze hoogste baas in de regio moet (komen) wonen. Ekelmans hoeft dat niet. Ze heeft een speciale ontheffing gekregen van de minister. In een reactie laat het ministerie weten: "In verband met de persoonlijke levenssfeer van betrokkene, gaat het ministerie niet in op nadere details." De minister heeft voor dit besluit wel eerst overlegd met de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie.

Ekelmans is gevraagd voor de functie. Ze volgt Hans Vissers op en heeft zelf de aanpak van ondermijning aangemerkt als speerpunt. Ze heeft ervaring opgedaan met de aanpak van deze vorm van criminaliteit. Ze was ze voorheen Hoofd Operatiën bij de politie van Amsterdam en is ze onder meer hoofdofficier van justitie geweest.

Haar voorganger Hans Vissers woonde wel in de regio toen hij de eerste politiechef werd van het toen net opgerichte district Zeeland-West-Brabant, maar hij is tijdens zijn dienstverband uit het gebied verhuisd.

