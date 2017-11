Spoor bij Nieuwdorp gerepareerd, treinverkeer hervat

Reparatie aan het spoor bij Nieuwdorp. (foto: Omroep Zeeland)

De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Nieuwdorp duurden uiteindelijk langer dan verwacht. Dat kwam doordat de verkeerde bielzen werden neergelegd. Eerst zijn er houten bielzen gebruikt in plaats van betonnen. Het goede materiaal moest van ver komen, waardoor de reparatie vertraging op liep. Er is tot diep in de nacht doorgewerkt.

In de nacht van maandag op dinsdag ontspoorde bij Nieuwdorp een goederentrein die brandbaar gas vervoerde. Eén wagon viel om, een andere wagon kwam net naast het spoor terecht. Het spoor raakte over een lengte van tientallen meters beschadigd. Dinsdagavond en -nacht werden de wagons geborgen en afgevoerd.

De oorzaak van de ontsporing is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. ProRail verwacht daar op korte termijn geen uitspraken over te kunnen doen.

