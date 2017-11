Resultaat oefening: Zeeland voorbereid op griepepidemie

Een hoestend kind (foto: Anjanettew)

Uit de oefening blijkt volgens Ludden dat Zeeuwse instellingen goed voorbereid zijn op een griepepidemie, maar dat ze de impact op hun personeel bij een langdurige epidemie onderschatten. Ludden: "Er zijn bijvoorbeeld zorginstellingen die wel een crisisteam hebben, maar die komen er nu achter dat als je een week in een crisis belandt, je er een tweede en derde team achter moet hebben staan om goed te kunnen aflossen."

Een ander punt van aandacht is ervoor zorgen dat alle instanties het overzicht houden en iedereen hetzelfde beeld heeft. "De kans dat je langs elkaar heen werkt is groot in zo'n situatie", zo vertelde Ludden vanochtend in Zeeland wordt wakker op de radio:

Zeeuwse koorts

Ludden is erg tevreden over de communicatie tussen de verschillende instanties en vertelt dat de twee ziekenhuizen hun draaiboeken en crisisteams goed op orde hebben. "Ze waren goed in staat dit scenario het hoofd te kunnen bieden. Maar ook in de keten, de communicatie tussen alle zorginstellingen is goed verlopen."

Zorginstellingen, huisartsen, GGD Zeeland, de Veiligheidsregio en ziekenhuizen oefenden de afgelopen twee dagen wat ze moeten doen als er een grote griepepidemie uitbreekt. " Als er een echte griep doorbreekt heb je te maken met een enorm patiëntenaanbod, tekort aan zorgverlenend personeel, want die worden zelf ook ziek, vaccins die niet goed blijken te werken... Dan heb je een enorme uitdaging, niet alleen voor de zorgsector, maar ook de maatschappij zal dan behoorlijk ontwricht zijn", legt Ludden uit. De oefening richtte zich onder andere op hoe organisaties omgaan met uitval van zorgverlenend personeel. Een dergelijke oefening in de zorg vindt niet vaak plaats in Nederland en is daarom bijzonder.

De griepoefening, die de naam ´Zeeuwse koorts´ kreeg, wordt nog verder geëvalueerd. Binnen vijf tot zes weken volgt een rapport met de belangrijkste conclusies.

Lees ook: