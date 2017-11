'Een boekhandelaar is een dominee op zijn best'

In Zierikzee groeide hij op als zoon van de organist van de Christelijke Gereformeerde Kerk: "Ik zat altijd naast mijn vader tijdens de kerkdiensten, maar uiteindelijk kwam ik terecht op de preekstoel, de positie recht tegenover het orgel. Best bijzonder nu ik er over nadenk."

Grootste boekhandel van Zeeland

Van de preekstoel heeft hij afscheid genomen. Met zijn vrouw staat hij nu aan het hoofd van de grootste boekhandel van Zeeland: "Een verstandig mens neemt in deze tijd geen boekhandel over, zou je zeggen. We ontlezen, er wordt veel online verkocht en de detailhandel heeft het niet makkelijk op het moment. Als je zoiets doet, dan volg je je hart."

De boekenwereld is niet helemaal nieuw voor hem. De Vlieger had eerder al een kleine uitgeverij in beheer. Daar gaf hij zo'n twintig boeken per jaar mee uit. Een jaar geleden was hij bij De Drvkkery.

'Opgevat als uitnodiging'

Dat was het moment waarop hij hoorde dat de winkel te koop stond. "Ik raakte na afloop aan de praat met één van de eigenaren, Anja de Groene. Naar mijn ervaring vroeg ze me 'wil je de zaak niet overnemen?'. Later zei ze me dat ze alleen maar gezegd had dat de boekhandel te koop stond. Ik had het opgevat als een uitnodiging en kon drie dagen aan niks anders denken. Blijkbaar heb je soms een ander nodig om je eigen wens taal te geven."

Wat de vorige eigenaren Dick Anbeek en Anja de Groene opgebouwd hebben, wil De Vlieger vooral zo laten: "Het is meer dan een boekenwinkel. Er wordt bijvoorbeeld vanalles georganiseerd en je kunt hier ook een hapje eten. Ik zou op termijn wel iets meer evenementen willen waarbij er ruimte is voor verhalen en discussie. Een boek moet niet alleen verkocht en gelezen worden, je moet het er over hebben met elkaar."

In een groter perspectief

Op de vraag of dat dan de dominee is die weer naar boven komt, antwoordt hij met een lach: "Dat is natuurlijk wel een beetje zo. Je wilt verhalen vertellen en dat mensen dat in een groter perspectief plaatsen dan hun eigen leven. Een boekhandelaar is in die zin niets anders dan een dominee op zijn best."

