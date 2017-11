Kleinste kinderen terug in De Statie Sas van Gent

De Statie heeft dezelfde betonnen vloerconstructie als die van de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Toen die ontdekking 26 oktober gedaan werd, mocht niemand het gebouw nog in. Alle bewoners, waaronder de bibliotheek en de basisschool, verhuisden naar tijdelijke opvanglocaties.

Avontuur

Voor de kinderopvang betekende het iedere dag met z'n allen in de bus naar Westdorpe. Volgens Jessica Schauwvliege van de opvang was dat voor de kinderen vooral een avontuur. Zelf is ze blij om weer terug te zijn in De Statie, ze heeft de samenwerking met de andere bewoners gemist.

Ouders hoeven hun kinderen niet langer bij de bus op te halen (foto: Omroep Zeeland)

Stevige vloeren

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen deed de afgelopen maand uitgebreid onderzoek naar de constructie van het gebouw. Met grote watertanks is getest of de vloeren sterk genoeg zijn. Dat bleek uiteindelijk het geval, alleen in de theaterzaal is voor de zekerheid een stalen kolom geplaatst om de vloer te verstevigen.

Alle bewoners van De Statie verhuizen deze week terug. De kinderen van de basisschool zijn morgen daarom een dagje vrij en kunnen vanaf maandag weer naar hun vertrouwde school.

Lees ook: