De vele gezichten van Sinterklaas, van vechtersbaas tot goedheiligman

Schabracq is als nieuwe maker verbonden aan het productiehuis in Middelburg. Ze is beeldend kunstenaar en kostuumontwerper en werkt in deze voorstelling met muziek, video en performance.

Vechtersbaas

In de voorstelling Sint Nicolaas, hij komt, hij komt krijgt het publiek verhalen over Sinterklaas te horen en zien die minder bekend zijn. Hij was een beschermheilige voor vissers, maar in zijn tijd ook een vechtersbaas, een Turk én zelf zo zwart als roet.

Sint Nicolaas redt de zeelieden tijdens de storm, olieverf op doek uit 1425, nu in collectie Vaticaan (foto: Vaticaanstad)

"We kennen Sinterklaas als kindervriend, maar deze voorstelling gaat eigenlijk over alle andere verhalen die Sint Nicolaas aan zich verbonden heeft", legt Schabracq uit. "Sint Nicolaas is een heilige, wiens botten naar verluidt begraven liggen in Bali, Zuid-Italië. Hij is de beschermheilige Amsterdam, maar wordt ook veel gezien in Zeeland als beschermheilige van vissers, zoals hier in de Sint Nicolaaskerk."

Theatrale wandeling

Die kerk, de Sint Nicolaaskerk in Brouwershaven, is het decor voor de voorstelling. Een theatrale wandeling zou je het kunnen noemen, het publiek wordt langs verschillende taferelen in de kerk geleid die een deel van het verhaal vertellen door middel van spel en muziek, installaties en filmbeelden.

Daarbij krijgt ook Zwarte Piet een heel ander uiterlijk dan we van hem gewend zijn. Want van oorsprong was hij in de folklore rond Sint Nicolaas geen slaaf of bediende, maar een door de goedheiligman geketende duivel. De gedaante van de gezel van Sint Nicolaas in de voorstelling is geïnspireerd door de duivelse figuur Krampus bij de Sinterklaasviering in onder meer Oostenrijk, Hongarije en Kroatië.

Onze verslaggever als duivelse metgezel van Sint Nicolaas (foto: Omroep Zeeland)

Bezoekers zijn achteraf lovend over de voorstelling, maar ook verward. "Ik vind het zo verrassend dat ik het ook niet echt uit kan leggen", zegt een bezoeker achteraf. Andere woorden die gebruikt worden om de voorstelling te omschrijven zijn 'ontroerend', 'indrukwekkend' en 'bijzonder'.

'Belevenis'

"Het is echt een belevenis", zegt een andere bezoeker. "Wat ik ook zo mooi vind is de link met de zeelui", vindt weer een ander. En nog een bezoeker zegt: "Ik vind het ook prachtig passen bij de uitstraling van deze kerk!" De tentoonstelling is er nog tot en met 2 december te zien.