Vermeulen betreurt einde Challenger Zeeland

Sven Vermeulen (foto: Facebook Stephanie Vermeulen-Pauwels)

De Challenger Zeeland stopt vanwege budgettaire redenen. Die problematiek herkent Sven Vermeulen maar al te goed. "Ik weet hoe moeilijk het is om het financiële plaatje rond te krijgen", laat hij weten. "Ik ben natuurlijk zelf al jaren bij de organisatie betrokken en weet dus wat er speelt. Het werd elk jaar moeilijker. Dit besluit komt dus niet als een verrassing voor mij."

Vermeulen stond als mede-oprichter aan de wieg van de Challenger Zeeland. "Het toernooi is in korte tijd enorm gegroeid en daarom is het jammer dat het nu voorbij is. Zoals vaker bij grote evenementen het geval is, verwacht ik dat we pas komende zomer gaan beseffen wat we moeten missen."

Volgens Vermeulen is dit namelijk voor elke Zeeuwse tennisliefhebber een enorme domper. "We hebben al een tekort aan tennistoernooien in Zeeland en nu valt dit internationale evenement ook nog eens weg. Ik vraag me op den duur af waar je als Zeeuwse tennisliefhebber nog naar moet uitkijken."

Wat voor de organisatie rest, is terugkijken op mooie jaren. "Je kunt wel stellen dat het toernooi stopt op een hoogtepunt", vindt Vermeulen. "De laatste editie was zeker het beste toernooi in acht jaar tijd. Hoewel dit einde enorm zuur is, denk ik dat we trots kunnen zijn op wat we in die jaren hebben neergezet."

