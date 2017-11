Na tien jaar gaat de klok weer los in Brouwershaven

De afgelopen maanden moest de kerk het zonder de klok uit 1734 stellen. Want in september bleek dat behalve het elektrisch systeem, ook de as van de klok kapot was. De houten as verkeerde in zo'n slechte staat dat hij vervangen moest worden. Ook de opnieuw vergulde torenhaan en het gerestaureerde kruis werden deze week op de torenspits teruggeplaatst. en de klokke-stoel was op een aantal plaatsen doorgeroest

De klok slaat dus elke dag rond twaalf uur en bij hoogtijdagen of bij rampen.