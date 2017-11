Deel dit artikel:











Gymzaal Sint Jansteen gesloten door asbest

De gymzaal aan de Badhuisweg in Sint Jansteen wordt per direct gesloten, omdat asbest is aangetroffen. Het gebouw wordt gesloopt, maar deze sluiting is drie maanden eerder dan gepland.

Gymzaal Sint Jansteen (foto: Google Streetview) Het asbest is aangetroffen nadat monsters zijn genomen in het gebouw. Volgens de gemeente Hulst zit het alleen in de beplating van het plafond. Het gebouw zou al worden gesloten vanwege de bouw van een brede school in het dorp. De school wordt begin mei 2018 opgeleverd. De bouw van de Brede School verloopt volgens de planning. Andere oplossing Basisschool Inghelosenberghe moet door de sluiting op zoek naar een nieuwe locatie voor de gymlessen. Stichting Hulst voor Elkaar gaat samen met de overige gebruikers op zoek naar een oplossing.