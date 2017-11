Foodlableerlingen koken met Zeeuwse sterrenkoks

"Toen ik in de bus zat en dacht 'Ojee, straks zie ik Edwin Vinke en al die anderen. Ik was echt heel zenuwachtig," vertelt Cynthia Seghers uit Terneuzen lachend. Samen met eerstejaars student Iris de Wilde uit Sluiskil mocht zij verschillende sterrenkoks assisteren bij het maken van een gerecht tijdens kookdemonstraties aan het publiek.



"We hebben bij Edwin Vinke wel voornamelijk toegekeken, maar we mochten ook gerechtjes maken. Leuk dat ze ons ook dingen lieten doen," vult Iris aan. Na de demonstraties gaan de dames met alle sterrenchefs op de foto. "Je komt ze toch niet zo vaak tegen, hè," zegt Cynthia met een grote glimlach op haar gezicht.

Cynthia en Iris op de foto met Edwin Vinke (foto: Omroep Zeeland)

Meerdere aanstaande koks van Foodlab liepen de hele dag mee met 18 culinair adviseurs van Sligro en kunnen meedoen en kijken naar de kookdemonstraties van de sterrenchefs. "Zo doen ze mooi wat praktijkervaring op," zegt Michiel Hardy van Foodlab Zeeland. Een andere bijkomstigheid is dat Foodlab bij deze gelegenheden aandacht kan vragen voor het tekort aan horecapersoneel. "Er is een schrijnend tekort aan koks, gastheren en gastvrouwen. Dat komt deel door de krimp in Zeeland en deels door het slechte imago van de horeca in Zeeland," licht Hardy toe.



Vacatures genoeg

De vacaturebank staat volgens Hardy vol met vacatures voor horecapersoneel. "Dat moeten we onder meer aanpakken door af te stappen van het imago dat het seizoensgebonden beroepen zijn. Dat kunnen de ondernemers doen door jaarcontracten aan te bieden. Dan wordt het al aantrekkelijker om voor een baan in de Zeeuwse horeca te kiezen."

(foto: Omroep Zeeland)

De boer op

De terugloop van animo van de jeugd voor een carrière in de keuken wordt door ook Foodlab Zeeland grondig aangepakt. "We moeten de boer op om mensen te enthousiasmeren voor de horeca. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door voorlichting op scholen of dagen zoals vandaag," aldus Hardy.



De twee koks in opleiding Iris en Cynthia hebben halverwege de dag al veel geleerd. "Wij willen later samen iets beginnen en dit is pure inspiratie voor ons," besluit Iris. "Het was echt geweldig."