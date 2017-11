Topman Yara wil minder regels en bureaucratie

Jon Sletten in gesprek op zijn afscheidsreceptie. (foto: Omroep Zeeland)

De verschillende instanties die met vergunningen en regels te maken hebben, moeten beter met elkaar samenwerken. Nu loopt het soms vast in een soort van bureaucratische modder", zegt Sletten. "Wij zijn bezig geweest met een groot project, onder meer samen met DOW en de provincie. Daar hadden we met heel veel instanties te maken die allemaal de beste bedoelingen hadden. Maar door gebrekkige communicatie botsten we regelmatig met elkaar."

Efficiënt werken

Sletten wil graag dat Nederland het aanpakt zoals in de jaren '60. "Toen maakte Nederland de transitie van kolen naar gas, dat was een grote industriële revolutie. Er verdwenen 50-duizend banen in de kolenindustrie en toch kon Nederland de overgang voor elkaar krijgen in een hele korte tijd. Door heel efficiënt te werken. Dat zou nu weer moeten gebeuren." Sletten gaat terug naar zijn geboorteland Noorwegen. Ook daar wordt hij directeur van een fabriek van Yara.