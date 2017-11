Deel dit artikel:











Middeleeuwse muntjes en gespen gevonden in Hulst

Archeologen hebben munten, gespen, slotplaten en dierlijk bot gevonden op de hoek van de Overdamstraat in de binnenstad van Hulst. De kleine voorwerpen komen uit de late middeleeuwen en zijn gevonden in en bij de oude haven die al eerder opgegraven was.

Om verzakkingen van de grond te voorkomen, moeten de archeologen zich houden aan verschillende regels. "We mogen niet dieper graven dan vier meter. En de gemeente heeft een aantal wanden geplaatst. Verder komen er ook stempels te staan van gelijke hoogte zodat de constructie niet in elkaar stort", vertelt archeoloog Els Coppens. Niet voor niets Op de plek van de oude haven komt een parkeerkelder. Van de oude haven zelf wordt niks bewaard. De archeologen maken wel foto's van hun vondsten en archiveren alles in een rapport. Dat rapport en de kleine vondsten worden naar het archeologisch depot gebracht waar wordt onderzocht of de stukken museum-waardig zijn. Anders blijven de vondsten in het depot. Het onderzoek duurt nog tot 22 december.