Gemeenteraad Vlissingen akkoord met havenfusie

Raadsvergadering in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse havens en Gent belanden na een fusie in de Europese haven top-10. Een ruime meerderheid van de Vlissingse gemeenteraad ziet dat zitten, ook al betoogde de Fractie Reijnierse dat het meer een overname zou zijn dan een fusie. Ook POV-raadslid Kraan vond geen gehoor bij zijn collega's toen hij stelde dat de samenwerking zeer moeizaam zou worden.

Provincie neemt als laatste een besluit

Vlissingen was als een na laatste aandeelhouder aan de beurt om een besluit over de fusie te nemen. Eerder zeiden Borsele, Terneuzen en de vier Vlaamse aandeelhouders al 'ja'. De provincie Zeeland buigt zich vrijdag als laatste over de fusie.

Mogelijk obstakel is de sanering van het Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost. Volgens politieke partijen in de Staten moet eerst de afwikkeling van de dure sanering van het terrein geregeld zijn, voordat de Zeeuwse haven kan fuseren met Gent.

Lees ook: