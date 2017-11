KNRM helpt viskotter bij afmeren

De ARM 14 was in problemen geraakt (foto: KNRM)

De viskotter ARM 14 kreeg tijdens het vissen te kampen met hydraulische problemen. Het bleek onmogelijk om het vistuig binnen te halen.

De kotter kon wel gewoon varen en zette koers naar Breskens. Eenmaal in de buurt werd rond 19.45 uur de KNRM om hulp gevraagd. Met de reddingboot is de kotter tegen de kant geduwd. Even later lag het schip veilig met de achterzijde tegen de kade.