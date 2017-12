Thermphos tot het laatste moment bedreiging havenfusie Zeeland-Gent

Als de havens van Zeeland en Gent met elkaar samengaan, komen ze samen in één klap in de Europese haven-top-tien terecht. Het Zeeuwse havenschap heeft zo'n negentig mensen in dienst; het havenschap in Gent telt 160 werknemers. Na de fusie verhuizen de directies en enkele staffuncties naar een gezamenlijk gebouw in Sas van Gent, precies tussen de huidige kantoren in Terneuzen en Gent in.

Ruzie over Thermphos

Ondanks de veelbelovende cijfers die beide havendirecties over de fusie hebben verspreid, zijn tot op het laatste moment scherpe onderhandelingen gevoerd. Belangrijkste dossier was daarbij de failliete fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost. Het terrein bleek ernstig vervuild met fosforresten, asbest en radio-actief materiaal. Zeeland Seaports en de provincie ruzieden met elkaar, wie voor de peperdure sanering van het terrein moest opdraaien.

Enkele maanden geleden kwam er een akkoord onder leiding van oud-PvdA-leider Diederik Samsom; Rijk, provincie Zeeland en Zeeland Seaports betaalden ieder ruim 27 miljoen euro om het terrein te saneren. Maar de provincie hield voet bij stuk: ook de toekomstige winst op het terrein, dat straks schoon kan worden verhuurd aan een volgend bedrijf, moest tussen de drie worden verdeeld, en niet in de kas van de fusiehaven gaan. Op die manier wilde de provincie nog iets terugzien van al het extra geld, dat ze vóór de Samsom-overeenkomst al in het failliete Thermphos had moeten steken; 14 miljoen euro. Daar waren de Vlaamse aandeelhouders niet van gecharmeerd, maar toch wordt nu gewerkt aan een overeenkomst, waarin Rijk, provincie en Zeeland Seaports de winst gaan verdelen. Probleem is, dat er nog geen handtekeningen staan onder deze aanvullende overeenkomst over de Thermphos-winst.

Provinciale Staten hebben tot nu toe steeds gezegd, dat de financiële afwikkeling rond Thermphos eerst geregeld moet zijn, voordat ze 'ja' zeggen tegen de fusie. In een brief hebben de gedeputeerden hen er deze week van proberen te overtuigen, dat de handtekeningen er nog niet zijn, maar dat de overeenkomst er echt aan zit te komen. Vandaag moet blijken, of Provinciale Staten daar genoegen mee nemen.

Vlamingen gooien charmes in de strijd

Twee weken geleden nodigde de Gentse haven alle Zeeuwse Statenleden uit, om nogmaals het belang van de havenfusie te benadrukken. Twee kleine spelers die samen straks de Europese haven-top-tien binnenstormen. De Statenleden kregen een rondvaart door de Gentse haven, die flinke winsten boekt en investeerders trekt. De fusie is aan Vlaamse kant bij stemmingen letterlijk begroet met staande ovaties. Een aantal Zeeuwse politici zijn niet zo enthousiast.

Volgende week vrijdag worden de nieuwe naam en het nieuwe logo van de fusiehaven bekend gemaakt. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst waar het voltallige personeel van de havens van Zeeland en Gent aanwezig is. De fusie moet dan om 1 januari aanstaande al een feit zijn.