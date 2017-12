Zeeland wordt wakker: asbest, viskotter in problemen en havenfusie

Gymzaal Sint Jansteen (foto: Google Streetview)

Asbest

De gymzaal aan de Badhuisweg in Sint Jansteen wordt per direct gesloten, omdat asbest is aangetroffen. Het gebouw wordt gesloopt, maar deze sluiting is drie maanden eerder dan gepland

KNRM assisteert viskotter (foto: KNRM)

Viskotter in problemen

De redders van de KNRM Breskens zijn gisteravond een viskotter te hulp geschoten. Met de reddingboot Zeemanshoop is de ARM 14 geassisteerd bij het veilig afmeren in de haven van Breskens.

Jon Sletten in gesprek op zijn afscheidsreceptie. (foto: Omroep Zeeland)

Minder regels

Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten overheden beter met elkaar samenwerken en moeten er minder regels komen. Dat heeft Jon Sletten, directeur van kunstmestfabriek Yara in Sluiskil, gezegd op een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid.

Raadsvergadering in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Havenfusie

De gemeenteraad van Vlissingen heeft 'ja' gezegd tegen de fusie van Zeeland Seaports met de Haven van Gent. Vandaag is het woord aan Provinciale Staten.

Door wisselingen van opklaringen en buien kwam de regenboog te voorschijn bij de Brouwersdam (foto: Gieneke Blessing | Verzeeuwigd)

Het weer

Nevelig met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog. Bij een veelal zwakke noordoostelijke wind, wordt het 4 tot 6 graden.