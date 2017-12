Beste politieke vraag: PVV bezorgd over fietsvoetveer

Gouden medaille voor de PVV

De gouden medaille is deze maand voor de PVV. Direct nadat de provincie had besloten om afvaarten van het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens te schrappen, klom Statenlid Roland de Wit in de pen. De PVV wil van het provinciebestuur weten wat de consequenties kunnen zijn voor scholieren en andere mensen die de boot nodig hebben en mogelijk nu te laat op school of op hun werk komen.

De PVV vindt dat scholieren en werknemers een goede verbinding over de Westerschelde verdienen. Als er steeds minder afvaarten zijn, pakt dat volgens De Wit desastreus uit voor Zeeuws-Vlamingen. De partij vraagt aan het provinciebestuur: "Deelt u de mening van de PVV-fractie dat hierdoor de inwoners van zuidwestelijk Zeeuws-Vlaanderen verder in een isolement raken en zich hierdoor meer gaan richten op België?"

Wat je kwijt raakt, krijg je nooit meer terug, zegt de PVV. En nu de dienstregeling van de veerboot voor de zoveelste keer soberder wordt, geeft Roland de Wit een serieuze waarschuwing: "Als je geleidelijk alle blaadjes van een boom afhaalt, wordt die kaal en gaat dood. In dit geval gaat het om de boot en dan is die overleden."

Inmiddels heeft het provinciebestuur laten weten dat de afvaart van 7.48 uur vanuit Breskens, die eerst vanaf half december geschrapt zou worden, voorlopig toch in de vaart blijft. In elk geval tot de zomervakantie van 2018.

Elf esdoorns aan de Diepenbrockstraat in Terneuzen worden gekapt (foto: Omroep Zeeland)

Zilver: GroenLinks in Terneuzen

De zilveren medaille gaat deze maand naar GroenLinks in Terneuzen. Die partij spreekt zijn ongenoegen uit over het plan om deze 11 beeldbepalende esdoorns in de Diepenbrockstraat in Terneuzen te kappen.

Volgens de gemeente dreigen de wortels de rioolbuizen te beschadigen. Maar omwonenden willen de bomen behouden omdat ze voor schaduw zorgen als het warm is en er veel vogels een nest in bouwen. GroenLinks vindt dat veel te snel is besloten de bomen te kappen en wil dat de gemeente eerst onderzoekt of er andere oplossingen zijn.

Wortels dreigen het rioolstelsel aan te tasten (foto: Omroep Zeeland)

Brons: SGP in Vlissingen

Het brons gaat deze maand naar de SGP in Vlissingen. De winter komt eraan en dus moeten we weer rekening houden met gladheid. In Vlissingen wordt alleen gestrooid op doorgaande wegen en fietspaden, maar niet bij scholen. Raadslid Lilian Janse vindt dit onbegrijpelijk en zegt dat hierdoor zeer gevaarlijke situaties ontstaan voor kinderen en studenten die met de fiets naar school gaan. Ze vraagt het gemeentebestuur daarom het strooibeleid aan te passen.

Strooien bij gladheid en sneeuw (foto: Waterschap Scheldestromen)

Dat kan beter!

In Ferdinands Vragenuurtje worden niet alleen complimenten uitgedeeld. We zijn ook kritisch en wie de mist in gaat wordt aan de politieke schandpaal gebonden. Maar...wie anderen de maat neemt, moet niet kinderachtig zijn als hij zelf de mist in gaat. Vorige maand gaf onze politiek verslaggever Ferdinand Koppejan namelijk de zilveren medaille aan D66 in Terneuzen...voor vragen die in werkelijkheid door de SGP waren gesteld. En een politiek verslaggever die het verschil tussen D66 en de SGP niet ziet....daarvan zeggen wij van Omroep Zeeland: