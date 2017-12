Walvis van 13,5 meter aangespoeld op strand van Domburg

"Het dier heeft de verkeerde afslag gepakt", vermoedt Jaap van der Hiele van RTZ. "Hij is redelijk vers. Rond de middag gaan ze beginnen met het verwijderen."

Doodsoorzaak nog onbekend

"Als een potvis de Noordzee inkomt dan zijn ze in principe ten dode opgeschreven, als ze niet op tijd worden gevonden", zegt Van der Hiele. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Dat zal onderzocht worden door de diergeneeskundige faculteit van Utrecht en Naturalis en wat andere instituten.

Marine bioloog Inez Flameling (UCR) reageert met "wat een ding" wanneer ze de foto van de potvis voor het eerst ziet. Volgens haar gebeurt het niet vaak dat zo'n walvis aanspoelt in Nederland, vorig jaar kwam het alleen op Texel een aantal keer voor.

Altijd jonge mannetjes

Het gaat volgens haar om een jong mannetje en dat is meestal het geval. "Dat komt omdat jonge mannetjes wegtrekken bij de kuddes en op zoek gaan naar andere jachtgronden voor voedsel. Dan raken ze soms verdwaald of komen ze terecht in wateren waar ze niet horen."

