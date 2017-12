Meerderheid Statenleden voor havenfusie

(foto: OZ)

De provincie wil toekomstige winst op het terrein van Thermphos, dat straks schoon kan worden verhuurd aan een volgend bedrijf, verdelen tussen de Provincie, Zeeland Seaports en het Rijk, en niet in de kas van de fusiehaven laten gaan. Daar is echter nog niks over ondertekend.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat laat weten dat de handtekeningen in het Thermphosdossier een kwestie van tijd zijn.

De vier gedeputeerden, de dagelijkse provinciebestuurders, nemen dinsdag een definitieve beslissing over de havenfusie. De Provincie is de laatste aandeelhouder die akkoord moet geven over de fusie. Eerder hebben de andere aandeelhouders aan Zeeuwse en Vlaamse kant hun goedkeuring gegeven. De fusie moet op 1 januari een feit zijn.

