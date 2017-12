Man (25) onder invloed belandt met auto in de sloot

De auto raakte door het ongeluk behoorlijk beschadigd (foto: HV Zeeland)

De man uit de gemeente Borsele is daarna meegenomen naar het bureau voor een speekseltest en een bloedproef. Na de speekseltest bleek dat hij harddrugs had gebruikt. De uitslag van de bloedproef is nog niet bekend.

Zakje pillen

Toen agenten de man fouilleerden gaf de man gelijk een zakje pillen. Ook is de auto verder onderzocht. Daar bleek een boksbeugel in te liggen en een zak met 362 gram amfetamine.

Volgens de politie vielen de verwondingen na het ongeluk mee, maar was de auto behoorlijk beschadigd. Die is daarom weggesleept door een takelbedrijf. De man zit vast in Torentijd voor verder verhoor.