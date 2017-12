Aangespoelde potvis krijgt naam: Pieter Zeeman

"We vonden het wel een toepasselijke naam", zegt Inez Flameling, mariene bioloog bij de University College Roosevelt in Middelburg. Toen ze vanochtend hoorde van het aanspoelen van de walvis pakte ze meteen haar camera en sprong in de auto.

Verslaggever Michiel van der Velde sprak Inez Flameling op het strand in Domburg:

Deze eeuw zijn er volgens de mariene bioloog zeventien potvissen gestrand langs de Nederlandse kust en dat is meer dan in vorige eeuwen. "De reden daarvan is waarschijnlijk dat er meer potvissen zijn. Vroeger is er veel op gejaagd en nu is de populatie zich aan het herstellen."

De echte Pieter Zeeman (1865-1943) is geboren in Zonnemaire en won als natuurkundige de Nobelprijs. Hij ontdekte het zogenoemde zeemaneffect, een natuurkundig verschijnsel waarbij spectraallijnen van een atoom worden opgesplitst in aanwezigheid van een sterk magnetisch veld.

Medewerkers van Museum Naturalis gaan de vis gereed maken voor vervoer naar Harlingen. Daar wordt de vis naar toe gebracht voor ontleding.

Flameling wil graag dat de botten van de potvis na onderzoek weer terugkomen naar Zeeland. "Wij zijn als Zeeuwse universiteit behoorlijk bezig met de Delta Academy en dit soort onderwerpen. Dus we vinden het een mooi idee om hem te behouden en hier in ten toon te stellen."

Stranding doodsoorzaak

De doodsoorzaak is nog niet bekend maar volgens Flameling is de stranding zelf in de meeste gevallen de oorzaak. De verwondingen die de potvis heeft zouden er volgens haar op kunnen duiden dat de potvis nog een tijdje heeft liggen spartelen na de stranding.

(foto: Omroep Zeeland)

