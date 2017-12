Nieuwbouw Multraship bij zeesluis Terneuzen

Ondertekening contract Multraship en H4A (foto: H4A)

Multraship wil zich aan de Goese Kade gaan vestigen om dichter bij de nieuwe zeesluis te zitten. Het nieuwe pand wordt 200 vierkante meter groot, met 2000 vierkante meter buitenterrein eromheen.

De loods is het eerste project van Multraship waarvan de bouwplannen klaar zijn. Later volgt een nieuw wachtgebouw voor bootlieden dat tussen de huidige en nieuwe sluis in komt. De technische dienst en het kantoorpersoneel komt te werken in een nog te bouwen pand aan de Buitenhaven, dat gebouw wordt het hoofdkantoor van Multraship.