In beeld: laatst aangespoelde potvis in Zeeland uit 1970

De laatste keer dat er in Zeeland een potvis aanspoelde was in 1970 bij Breskens. Op 3 januari vond een schipper het zoogdier op een zandplaat in de Westerschelde en sleepte het dier naar het strand.

Aangespoelde potvis bij Breskens (foto: Polygoon ) De potvis in Breskens was zestien meter lang, dus groter nog dan die van 13,5 meter die vandaag aanspoelde in Domburg. Begin van dit jaar werden op de Westerschelde nog wel zwemmende potvissen gezien. Beelden uit 1970 Het Polygoonjournaal maakte het onderstaande verslag van de stranding: Zeeland Voor de stranding in 1970 bij Breskens werden er twee potvissen gevonden bij Terneuzen, op 24 februari 1937. De meeste strandingen in de afgelopen twee eeuwen waren er op de Waddeneilanden. (bron: Walvisstrandingen.nl) Lees ook: Walvis van 13,5 meter aangespoeld op strand van Domburg

