Wilhelminadorp heeft weer een weerstation

Het weerstation in Wilhelminadorp is vandaag weer in gebruik genomen. Een kleine vier jaar geleden ging dat weerstation dicht, als bezuinigingsmaatregel. Omdat de weermetingen minder volledig en de voorspellingen daardoor minder betrouwbaar werden, is het station opnieuw opgebouwd.

Na maanden van tests is het weerstation vandaag officieel in gebruik genomen. Zeeland heeft nu weer drie meetstations van het KNMI. De andere twee staan in Vlissingen en Westdorpe. Een weerstation (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: 'Sluiting weerstation Wilhelminadorp onhandig'