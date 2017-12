'Ieder Middelburgs kind een Sinterklaascadeautje'

De wapperende vlag van de gemeente Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om het zogeheten Klijnsma-geld, genoemd naar de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma. De gemeenten in Nederland, verantwoordelijk voor het armoedebeleid, ontvingen 85 miljoen euro die ze moesten gebruiken voor kinderen die in armoede leven. De Zeeuwse gemeenten ontvingen in 2017 in totaal 1,4 miljoen euro, waarvan Middelburg 238.700 euro

Extra impuls

Dit geld kwam bovenop de al bestaande armoederegelingen, als extra impuls. Maar uit onderzoek van TV-programma Nieuwsuur bleek vorige week dat het Klijnsma-geld bij veel gemeenten in de pot bijzondere bijstand of zelf algemene middelen opgaat. Het komt in het laatste geval dan 'op de grote hoop' terecht en wordt niet gebruikt voor arme kinderen.

Fractievoorzitter Willemien Treurniet (foto: ChristenUnie)

Sinterklaascadeautje

Willemien Treurniet van de ChristenUnie heeft vragen over het onderwerp gesteld aan het college van Middelburg. Ze schrijft: "Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat alle gezinnen gewoon mee kunnen doen in de samenleving, dat de kinderen in de gezinnen met een cadeautje naar een kinderfeestje kunnen gaan, dat ze een fiets hebben om naar school te gaan, dat ze Sinterklaas mee kunnen vieren op bijvoorbeeld school, sport, club."

Treurniet wil weten welke plannen in Middelburg zijn gerealiseerd om arme kinderen te helpen. Ook is ze benieuwd of het college bereid is actief contact te zoeken met "instanties die contact hebben met gezinnen die in armoede leven."

De ChristenUnie doelt hiermee onder andere op scholen. Verder wil de partij weten of het college van plan is de adviezen van de Sociale Cliëntenraad Walcheren op te volgen. Die raad stelde in juni voor om arme kinderen te helpen met giften in natura, zoals een fiets.