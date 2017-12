Belgische coach Meertens stopt bij Tjoba

Tjoba (foto: Omroep Zeeland)

De Belgische oefenmeester is aan zijn derde seizoen bij de Bevelandse club bezig. Eerst was Meertens één seizoen trainer van Tjoba 2. Daarna volgde hij Dirk Sercu op als hoofdtrainer. In de toekomst wil Meertens in eigen land actief zijn als trainer.

Tjoba gaat op zoek naar een opvolger. De club staat momenteel gedeeld op de laatste plaats in de 1e klasse E van de zaalcompetitie. In de veldcompetitie staat Tjoba na de degradatie uit de overgangsklasse nu op de tweede plaats in de 1e klasse E.