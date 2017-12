Basisklant De Ridder moet nog wennen aan het systeem

De Ridder kreeg van coach Detlef Elewaut een basisplaats in de eerste zaalwedstrijd van het seizoen. Hoewel dat aangeeft dat de Zeeuwse op de goede weg is, ziet ze wel in dat ze aan het dynamische spel van PKC moet wennen, "Ik zit in een team dat al langer met elkaar samenspeelt en een eigen speelstijl heeft. Dan is het even aftasten in het begin en nu vooral zaak om mij dat spel eigen te maken."

Anita moet een plek in het collectief vinden." Detlef Elewaut, coach

Waar De Ridder bij TOP Arnemuiden een leidende rol in de aanval had, is dat bij PKC anders. De Belgische coach ziet dan ook dat De Ridder nog zoekende is naar haar rol in het veld. "We hebben geen bepaalde spelers die we de hele tijd zoeken, Anita moet een plek in het collectief vinden, ze staat ook in een vak waarin telkens anders wordt gespeeld waardoor het niet altijd herkenbaar is", legt Elewaut uit.

Ziggo Dome

Over haar persoonlijke ambities wil De Ridder niets kwijt, maar met PKC wil ze de landelijke korfbalfinale in Amsterdam halen en Nederlands kampioen worden. "We moeten per wedstrijd kijken wat we kunnen verbeteren zodat we bij de wedstrijden waar het echt om gaat kunnen knallen. Als we dat doen dan ben ik ervan overtuigd dat we dat met z'n allen kunnen."