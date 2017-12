Mysterieuze band Pop Trash Inc. brengt eerste single naar buiten

Pop Trash Inc - Vertigo City

Futuristische helmen

Tijdens de radiouitzending dragen de twee bandleden futuristische helmen en hun stemmen zijn vervormd. Die anonimiteit maakt deel uit van het concept van Pop Trash Inc. (Inc. staat voor 'incognito'): "We zijn erg gecharmeerd van bands als Daft Punk en The Gorilla's. We vonden het leuk om iets dergelijks te doen."

Pop Trash Inc. is een studiosamenwerking van vier muzikanten. Ze maken hun eigen muziek en visuele producties. De basis bestaat uit elektronische muziek, aangevuld met gitaren. Muzikale invloeden zijn terug te horen van Garbage, Duran Duran, Depeche Mode, maar ook van David Bowie en The Beatles.

Elias den Hollander tussen, eh... ja, tussen wie eigenlijk? (foto: Omroep Zeeland)

Niveau

De bandleden kennen elkaar al lang. Ze zijn al geruime tijd actief in de muziek, in de studio en in bands. "We kunnen putten uit een lange samenwerking met bands. Zodoende kennen we de nodige muzikanten en dankzij hun bijdragen en onze ervaring en kennis is het gelukt om dit niveau te bereiken."

Zal het ze lukken om de anonimiteit vol te houden? "Tot nu toe wel, want niemand kent ons nog. Nu treden we in de openbaarheid. Deze single is de eerste stap. Vertigo City is eerste liedje dat we hebben geschreven. Ik kijk de film Bladerunner vier keer per jaar. Voor mij is eigenlijk de stad zelf de grote hoofdrolspeler. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als iemand als ik in zo'n stad terecht zou komen."

Er komt geen album, heeft de band al verklaard. Wel komt Pop Trash Inc. met méér singles, die in de eerste helft van 2018 samen op een EP verschijnen. "Nu ligt de nadruk op nummers schrijven en uitbrengen, maar optreden is niet ondenkbaar. We willen alles eruit halen en dan ook visueel ons mannetje staan, dus dat is nog even toekomstmuziek."

Zullen de bandleden hun identiteit ooit onthullen? "Wie weet? Daar hebben we nog niet over nagedacht. Voorlopig vertaalt de naam Pop Trash Inc. precies waar we voor staan: popmuziek met een trashy randje en incognito."