'Liever vandaag dan morgen einde aan knalvuurwerk'

Vuurwerkschade in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Maar zolang de wetgever het knalvuurwerk niet verbiedt, hebben gemeenten en politie geen poot om op te staan. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en ook is de invoer en aankoop moeilijker te controleren sinds dat via internet kan, zegt Ronald Weydema, districtschef van de politie.

Ook de agressie tegen hulpverleners op gemeentepersoneel tijdens de jaarwisseling is volgens hem niet te begrijpen. Het lijkt ook iedere jaarwisseling erger te worden, zegt Weydema.

Bloemenbuurt in Vlissingen

Vorig jaar ging het flink mis in de Vlissingse Bloemenbuurt. Er werden auto's in brand gestoken, straatmeubilair vernield en hulpverleners kregen te maken met bedreigingen. Er werden toen zes mensen aangehouden.

De politie laat weten dat de planning van de komende jaarwisseling in de Bloemenbuurt meteen na oud en nieuw vorig jaar is begonnen. De politie zal dit jaar met meer agenten aanwezig zijn in de buurt.