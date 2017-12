35.000 pakketjes per dag: 'Dit is de leukste tijd van het jaar!'

Het is gebruikelijk dat het drukker is in het sorteercentrum in december. De zwaartepunten liggen vlak voor Kerst en Sinterklaas. "Het is retedruk," aldus depotmanager Alexander van Keulen. "Mensen shoppen zich online een ongeluk. De afgelopen jaren is Black Friday ook steeds populairder aan het worden en dat merken we hier."

Alexander van Keulen, depotmanager in Goes, is tevreden (foto: Omroep Zeeland)

Je werkt iets harder door en rijdt een tikkeltje harder, dan ben je voor het donker thuis."" Hans Suijkerbuijk

De drukte rond Black Friday zorgde er begin deze week voor dat landelijk ruim 50.000 pakketten te laat werden bezorgd. Inmiddels is die achterstand weer ingehaald. Alexander van Keulen: "Dit is de leukste tijd van het jaar!" Hans Suijkerbuijk staat in moordend tempo pakketjes in zijn bus te laden: "Je werkt iets harder door en rijdt een tikkeltje harder, dan ben je voor het donker thuis."

Met zijn allen

Bij PostNL hebben ze nog wel een belangrijke tip om er rond deze tijd van verzekerd te zijn dat een bestelling op tijd aankomt: bestel wat eerder. Hoe langer je van tevoren bestelt, hoe minder groot de kans dat je onverhoopt zonder je pakketje komt te zitten op een feestdag als Kerst of Sinterklaas. Volgens depotmanager Van Keulen is ondanks de extra werkdruk, zo vlak voor de feestdagen, de saamhorigheid in het team voelbaar: "We zetten met zijn allen de schouders eronder. Ja, we werken wat harder en maken lange dagen, maar we krijgen het toch mooi voor elkaar!"