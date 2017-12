Man bedreigt kinderen op schoolplein

(foto: Omroep Zeeland)

De bedreiging zou op donderdagmiddag hebben plaatsgevonden. Volgens de PZC is de bedreiger een buurman van de school waar al langer problemen mee zijn.

De man is donderdag naar een politiecel in Torentijd gebracht. Hij wordt nog onderzocht door een GGZ-arts om te bepalen of de man toerekeningsvatbaar is geweest toen hij de bedreiging uitte.