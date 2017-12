​Welke rol speelt de provincie bij vervuilde grond Perkpolder?

Impressie van Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Tot voor kort waren de provincie en gemeente Hulst partners bij Plan Perkpolder. Maar nu het oude veerplein is opgehoogd en de nieuwe natuur is aangelegd, is de provincie uit het project gestapt. De gemeente Hulst is nu in haar eentje verantwoordelijk voor het aanleggen van een nieuwe golfbaan en de bouw van huizen in de westelijke Perkpolder.

Omwonenden

Ook die wordt opgehoogd. Dat gebeurd met thermisch gereinigde grond, zoals dat formeel heet. Maar omwonenden is die grond vervuild. Zij zijn bang dat het grondwater vervuild raakt en dat de oogst van boeren in de omgeving wordt aangetast.

Westelijke Perkpolder (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week vrijdag maakte het provinciebestuur bekend dat alle grond in de westelijke Perkpolder waar de provincie eigenaar van was, is overgedragen aan de gemeente Hulst. Maar D66 heeft gehoord dat niet alle grond is overgedragen. Bepaalde sloten en stukken grond zouden nog steeds eigendom zijn van de provincie.

Rol provincie

D66 wil daarom weten of de provincie nog een rol speelt bij de discussie over de grond waarmee de westelijke Perkpolder wordt opgehoogd. En de partij spreekt zijn ongenoegen uit over de fragmentarische informatie die het provinciebestuur geeft. Zo werd de Zeeuwse politiek er pas vorige week vrijdagochtend van op de hoogte gesteld dat de grond diezelfde middag zou worden overgedragen.