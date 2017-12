Domburgse potvis wordt in stukken gesneden

Onderzoekers zijn aan het snijden in potvis (foto: Omroep Zeeland)

De potvis van 13,5 meter werd vanmorgen gevonden. Waarschijnlijk was het dier verdwaald en bij laag water aangespoeld op het Domburgse strand.

Het onderzoek wordt ter plekke uitgevoerd. Er is verlichting gebracht zodat de onderzoekers in het donker verder kunnen werken. Vanavond rond middernacht is het weer hoog water, waardoor de onderzoekers gedwongen worden om te stoppen.

Als ze dan nog niet klaar zijn, gaan ze morgen weer verder. Pas na dat onderzoek start Rijkswaterstaat met de berging van de potvis. Dat kan nog het hele weekend duren.

Pieter Zeeman

De dode potvis heeft de naam Pieter Zeeman meegekregen. Daarmee is de potvis vernoemd naar de beroemde Zeeuwse natuurkundige.

Het is 47 jaar geleden dat een potvis in Zeeland is aangespoeld. Op 2 januari 1970 gebeurde dat bij Breskens. Op 24 februari 1937 werden twee potvissen aangetroffen bij Terneuzen.

Levende exemplaren zijn de afgelopen jaren vaker te zien geweest, voor de kust en in de monding van de Westerschelde.

