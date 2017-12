Onderzoek Domburgse potvis gaat zaterdag verder

De potvis van 13,5 meter werd vrijdagochtend gevonden. Waarschijnlijk was het dier verdwaald en bij laag water aangespoeld op het Domburgse strand.

Rond 16.30 uur hebben de onderzoekers de eerste stukken uit het kadaver gesneden. Vanwege het slechte weer aan het begin van de avond is besloten om zaterdagochtend rond 08.00 uur verder te gaan.

Bewaking voor potvis

Vanwege op het opkomende water is de potvis iets verder het strand opgetrokken. Ook is op de locatie van het dode dier bewaking geregeld voor de komende nacht.

De potvis vanuit de lucht (foto: Sjoerd Saaman)

De dode potvis heeft de naam Pieter Zeeman meegekregen. De potvis vernoemd naar de beroemde Zeeuwse natuurkundige uit Zonnemaire.

Pieter Zeeman (1865-1943) is geboren in Zonnemaire en won als natuurkundige de Nobelprijs. Hij ontdekte het zogenoemde zeemaneffect, een natuurkundig verschijnsel waarbij spectraallijnen van een atoom worden opgesplitst in aanwezigheid van een sterk magnetisch veld.

47 jaar geleden

Het is 47 jaar geleden dat een potvis in Zeeland is aangespoeld. Op 2 januari 1970 gebeurde dat bij Breskens. Op 24 februari 1937 werden twee potvissen aangetroffen bij Terneuzen.

Levende exemplaren zijn de afgelopen jaren vaker te zien geweest, voor de kust en in de monding van de Westerschelde.

Lees ook: