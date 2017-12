Potvis Pieter Zeeman wordt in stukken gesneden

De Universiteit onderzoekt de dode potvis ter plekke. Er komt verlichting zodat ze in het donker verder kunnen werken. Vanavond om 00.00 uur is het weer hoog water en stoppen de onderzoekers.

Als ze dan nog niet klaar zijn, gaan ze morgen weer verder. Pas na dat onderzoek start Rijkswaterstaat met de berging. Dat kan nog het hele weekend duren.

Onderzoekers zijn aan het snijden in potvis (foto: Omroep Zeeland)

Stranding doodsoorzaak

De doodsoorzaak is nog niet bekend maar volgens mariene bioloog Inez Flameling is de stranding zelf in de meeste gevallen de oorzaak. De verwondingen die de potvis heeft zouden er volgens haar op kunnen duiden dat de potvis nog een tijdje heeft liggen spartelen na de stranding.

