Wat is er te doen in Zeeland in december? Tips!

Thank Goes It's Friday - 1 december

Thank Goes It's Friday is een nieuw partyconcept in Goes. In de Grote Kerk komen DJ's zoals de Nederlandse DJ Jean samen met BIGGI, Sam Blans en de lokale helden Funky Ro, Mr. Louis, Cheat Me en Vitas.

Winterfair Heinkenszand - 1,2 en 3 december

Winterfair Heinkenszand (foto: Winkelcentrum Heinenszand)

Op de Winterfair in Heinkenszand vind je vele stands en kraampjes met kerstproducten. Ook zijn er demonstraties, proeverijen en kun je genieten van live-muziek. De Winterfair is van vrijdag 1 december tot en met 3 december in Heinkenszand in de Stenge.

Anywave Festival - 9 december

Op zaterdag 9 december wordt in Zierikzee de 'Anywave Winter Edition' gehouden. Op een sfeervol verkleed buitenterrein komen artiesten als El Vulgar, Rebound Rock, Smelly Kitchen en BUG optreden.

Middelburg Winterstad - 3 december tot en met 14 januari

Heel Middelburg wordt van 1 december tot en met 15 januari omgetoverd tot Winterstad. Op verschillende plekken in de stad worden winterse activiteiten georganiseerd. Zo is er een bierfeest, wijfestival, live-muziek, een ijsbaan, wintermarkten en nog veel meer. Kijk voor het hele programma om de site van Middelburg Winterstad.

Vlissingen Wonderstad - 8 tot en met 29 december

Vlissingen wordt in december omgetoverd tot Wonderstad. Het programma staat vol met live optredens van onder anderen De Dijk-coverband Dubbel-D, Liptease en de Blues Brothers Tribute Band. En als je zin hebt op zelf mee te zingen kan dat ook: op 15 december bij de Jingle Bell Sing Along. Op de kerstfimdag op 20 december kun je in de Warme Wintertent op het Bellamypark een kerstfilm kijken. Kortom, er is genoeg te doen. Bekijk het programma van Vlissingen Wonderstand voor alle activiteiten.

Ringrijden op het ijs - 13 december

Ringrijden maar dan anders; deze keer zitten de ringrijders niet op een paard maar staan ze op schaatsen. De avond begint om 19.00 uur bij de ijsbaan op de Markt in Middelburg.

Serious Request Actiedag Domburg - 23 december

Dit jaar staat er geen Glazen Huis op Walcheren. Toch is er 23 december in Domburg een actiedag met optredens van onder anderen de Hobbyisten, SOLOF & band en Isabel Provoost.

Het Foute Kerstfeest - 24 december

Het Foute Kerstfeest is het grootste kerstfeest van Zeeland en vindt plaats in de monumentale Timmerfabriek in Vlissingen. Dit jaar is alweer de vijfde editie. Trek op 24 december je gekste kerstoutfit aan en dans op de foutste hits.

Scrooge Kerstmusical - 26, 27, 28 en 29 december

Je komt helemaal in de stemming met deze Kerstmusical, gebaseerd op het beroemde boek A Christmas Carol van Charles Dickens. Het verhaal van de vrek Scrooge is omgetoverd tot een fantastisch familiespektakel. De voorstelling vindt plaats in studio A58.

Hometown NYE - 31 december

Knallend het nieuwe jaar in tijdens Hometown NYE in Middelburg. Dit jaar komt het Zeeuwse DJ duo Pep & Rash het nieuwe jaar inluiden.

IJsbanen in Zeeland

Ook kun je in december natuurlijk weer je schaatskunsten laten zien op een van de ijsbanen in Zeeland. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

