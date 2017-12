Ontleding van potvis Pieter hervat in de ochtendmist

Met een kraan wordt de dode potvis Pieter in delen afgevoerd (foto: Omroep Zeeland)

Met een kraan worden de ingewanden in delen uit het karkas van potvis Pieter gehaald. Alle weke delen van het dier worden afgevoerd voor vernietiging, de botten worden wel bewaard.

Op transport

De sectie op potvis Pieter duurt waarschijnlijk nog de hele dag. De verwachting is dat de sectie en de berging van het dode dier vandaag wordt afgerond, maar mogelijk loopt dit nog uit en dan gaan de laatste delen van de potvis morgen op transport.

Waar de botten worden tentoongesteld is nog onduidelijk. In eerste instantie gaan ze naar onderzoeksinstituut Naturalis in Leiden, voor nader onderzoek, maar ook de University College Roosevelt in Middelburg heeft interesse getoond in de botten. De Middelburgse onderwijsinstelling wil de botten in Zeeland tentoon stellen.

Potvis Pieter

De potvis van 13,5 meter spoelde gisteren aan op het strand bij Domburg en kreeg de naam Pieter, vernoemd naar de beroemde Zeeuwse natuurkundige Pieter Zeeman.

Het is een mannetje. In deze tijd van het jaar zwemmen de potvismannetjes vanuit het noorden van de Atlantische Zee naar zuidelijkere wateren, maar soms nemen ze dan een verkeerde afslag en zwemmen ze de Noordzee op. Dat loopt vaak niet goed voor ze af, omdat de Noordzee een soort fuik is die steeds ondieper wordt.

In de war

In ondiepere wateren werkt de sonar van een potvis minder goed. Daardoor raken ze in de war en kunnen ze zich steeds minder goed oriënteren. Voor potvis Pieter resulteerde dat in de stranding bij Domburg.

Officieel moet de doodsoorzaak nog blijken uit het onderzoek, maar volgens experts is de kans groot dat het dier nog leefde toen hij aanspoelde. Zo heeft hij schrammen op zijn lijf, wat erop kan duiden dat hij nog bewogen heeft na de stranding.

Mager

Verder ziet de dode potvis er volgens de onderzoekers mager uit, dus is het mogelijk dat hij voordat hij aanspoelde al verzwakt of zelfs ziek was. Of die eerste indruk klopt, moet nog blijken uit het onderzoek.

