Gewapende Belg opgepakt in Westdorpe

Een 37-jarige Belg is gisteravond aangehouden omdat hij wapens bij zich had en nog een celstraf had openstaan. Dat gebeurde kort voor middernacht op de Vissersverkorting bij Westdorpe. Daarbij trok een van de agenten zijn dienstwapen.

Bedreiging met met een vuurwapen - archieffoto (foto: Geoffrey Fairchild) De auto van de inwoner van Zelzate werd aan de kant gezet voor een routinecontrole. De man was nerveus en gaf toe dat hij nog een gevangenisstraf van drie weken moest uitzitten. Pistool uit broeksband Bij het uitstappen haalde hij een pistool uit zijn broek. Dat werd meteen afgepakt, waarna agenten de man tegen de auto hebben gezet en in de boeien hebben geslagen. Daarbij trok een van de agenten voor de zekerheid zijn dienstwapen. Dat duurde volgens de politie maar enkele seconden. Bij het fouilleren vonden de agenten een mes en in de auto lagen nog een pistool en een honkbalknuppel. De twee pistolen die door de agenten werden aangezien voor vuurwapens bleken later een balletjespistool en een alarmpistool te zijn. Verboden Deze zijn in België wel toegestaan, maar in Nederland niet. Ze zijn hier verboden omdat ze op het eerste gezicht niet van echte vuurwapens te onderscheiden zijn en dus gebruikt kunnen worden om mensen mee te bedreigen, bijvoorbeeld bij een overval.