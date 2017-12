Groene Ster na strafschoppen uit bekertoernooi

Groene Ster verloor na strafschoppen van Hovocubo. Said Bouzambou scoorde het enige doelpunt in de wedstrijd. (foto: Paul ten Hacken)

Hovocubo was in de eerste helft de betere ploeg en ging dan ook terecht met een voorsprong de rust in. In de tweede helft nam Groene Ster het initiatief en dat leidde al snel tot de gelijkmaker via Saïd Bouzambou. Na dat doelpunt na Hovocubo weer het initiatief. De Noord-Hollanders zochten de aanval, creëerden legio kansen, maar steeds was het de jonge doelman Youssef Ben Sellam die Groene Ster wist te redden. Ook nadat Saïd Bouzambou twee minuten voor tijd rood had gekregen (natrappen) hield Ben Sellam zijn doel schoon.

Strafschoppen

De 1-1 eindstand betekende dat via strafschoppen beslist moest worden wie naar de kwartfinale van het bekertoernooi zou gaan. Hovocubo begon met en scoorde, waarna Achraf Laabich miste namens de thuisploeg. Vervolgens kwam Hovocubo op 2-0 en scoorde Hoessein Bouzambou de aansluitingstreffer. Amrani kon de wedstrijd toen voor Hovocubo beslissen (bij zaalvoetbal bestaat een strafschoppenserie uit drie penalty's per team), maar weer was Youssef Ben Sellam de gevierde man door de bal uit de kruising te plukken. Daarna zorgde Josimar Pattinama dat de stand weer gelijk werd.

Reservekeeper

De wedstrijd moest beslist worden door het om en om nemen van strafschoppen. Daarin gebeurde iets opvallendst. Hovocubo scoorde, waarna Groene Ster reservedoelman Karim Ben Sellam (hij had in de wedstrijd geen seconde gespeeld) naar voren schoof om de penalty te nemen. Die schoot naast, waardoor Groene Ster is uitgeschakeld.