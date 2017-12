Line-up Vestrock nog onbekend, maar de eerste kaarten zijn al verkocht

Festivalterrein Vestrock (foto: Paul Verstraeten)

De negende editie van het Zeeuws-Vlaamse festival vindt plaats van 1 tot 3 juni op het eiland in de buitenvest van Hulst. Binnenkort worden de eerste namen van artiesten die optreden op het festival bekendgemaakt.

Duizenden muziekliefhebbers

Het in 2010 opgerichte evenement is in de loop der jaren uitgegroeid van een eendaags tot een driedaags festival dat duizenden muziekliefhebbers uit Nederland en België weet aan te trekken. De organisatie omschrijft het festival nog altijd als kleinschalig en intiem, maar toch is Vestrock jaarlijks goed voor tienduizenden bezoekers. Vorig jaar kwamen er 27.000 mensen naar het festival in Hulst.

Het kopen van kaarten voor festivals zonder te weten wie er op komt treden gebeurt steeds vaker. De kopers van de kaarten gaan dan puur op de naam van het festival af, omdat ze daar goede ervaringen mee hebben.

Alleen BLØF bekend

Zo raakte Concert at SEA in 2016 al na elf dagen uitverkocht toen alleen nog maar bekend was dat BLØF zou gaan optreden. Om die reden werd vorig jaar de line-up sneller bekendgemaakt, waardoor het festival alleen maar sneller uitverkocht raakte.

