Teleurstellend optreden Van 't Westende in Tokyo

Sam van 't Westende (foto: Orange Pictures)

Nadat Van 't Westende in de eerste ronde een bye had, nam hij het een ronde later op tegen de Rus Lechi Ediev. Bij die krachtmeting was de Vlissinger duidelijk de betere van de twee. Hij versloeg zijn opponent met een ippon. De op de wereldranglijst als 19e geklasseerde Zeeuw moest het in de achtste finales opnemen tegen de Australiër Jake Bensted, de mondiale nummer 27. Ondanks dat Van 't Westende hoger staat op de ranglijst verloor hij dat gevecht. Lange tijd ging het gelijk op, maar na drie minuten op de mat delfde Van 't Westende toch het onderspit nadat zijn tegenstander een waza-ari scoorde.



Ondanks de uitschakeling in Tokyo stijgt Van 't Westende twee plaatsen op de wereldranglijst. Om mee te doen aan de Masters in het Russische Sint-Petersburg moet hij nog een plekje stijgen, want alleen de beste zestien op de wereldranglijst mogen aan dat toernooi mee doen.