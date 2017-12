Open weekend ziekenhuis Knokke: 'Dit is geen ziekenhuis'

Het gebouw is zo ontworpen dat er op alle afdelingen daglicht is. Elke afdeling heeft een balkon waar patiënten in hun bed naartoe gereden kunnen worden. "We hebben de architect opdracht gegeven om een ziekenhuis te ontwerpen dat niet oogt als een ziekenhuis en we zijn zeer fier op het resultaat", vertelt directeur Frank Lescrauwaert.

Nederlanders welkom

In maart 2018 opent het AZ Zeno maar dit weekend mag iedereen alvast een kijkje komen nemen. Vanochtend om 10 uur stonden honderden geïnteresseerden al voor de deur en de verwachting is dat het open weekend in totaal 15.000 bezoekers zal trekken. Zeeuwen zijn ook welkom, volgens de directeur is nu 8 procent van de patiënten Nederlands en dat aantal ziet hij in het nieuwe ziekenhuis graag toenemen.

De verloskamers hebben een bad waarin bevallende vrouwen even kunnen ontspannen (foto: Omroep Zeeland)

In totaal komen er in het ziekenhuis 320 bedden. Er zijn 61 tweepersoonskamers en 135 eenpersoonskamers. Voor de laatste categorie betalen patiënten een hoger tarief. Alle kamers in het ziekenhuis hebben een badkamer en alle eenpersoonskamers zijn voorzien van een extra bed voor familie.

Kraamkamer met prijskaartje

Tijdens het open weekend is ook de luxe kamer op de moeder- en kindafdeling te bezoeken. In deze ruime kamer staat de champagne klaar. Ook is er een keukenblok, extra grote badkamer en een ruimte omhuld met glazen wanden om de baby te wassen en verzorgen. Uiteraard hangt ook aan een verblijf in deze kamer een prijskaartje, hoeveel is nog niet bekend.

Neusje van de zalm is deze operatiekamer die van de allermodernste technieken voorzien is (foto: Omroep Zeeland)

De eerste zin in de folder is geschreven in het Frans: "Ceci n'est pas un hôpital." Niet omdat in Knokke de voertaal Frans is, de stad is namelijk Vlaamstalig, maar als verwijzing naar een beroemd kunstwerk van de Franse schilder René Magritte. Die schreef rond 1928 onder een schilderij van een pijp: "Ceci nést pas une pipe", met andere woorden: "Dit is geen pijp", om aan te geven dat een schilderij van een pijp niet hetzelfde is als de pijp zelf.