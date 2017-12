Hoek verrast met zege bij koploper Noordwijk

Sterke start

Hoek kwam in Noordwijk uitstekend uit de startblokken en kreeg na acht minuten spelen de eerste grote kans via Bram Leroy, maar de Belg zag doelman Amezrine knap redden. Vijf minuten later kreeg Hoek een zo mogelijk nog grotere kans op 0-1, maar Douwe Zeegers schoot van dichtbij over. Halverwege de eerste helft was het wel raak voor de ploeg van trainer Jannes Tant toen de scheidsrechter hands zag en een strafschop gaf en De Backer binnen schoot. Na dat doelpunt kwam Noordwijk wat beter in de wedstrijd. De thuisploeg creëerde in het slot van de tweede helft twee kansen op de gelijkmaker, maar zag de eerste afgefloten worden wegens buitenspel en bij de tweede kans redde Hoek-doelman De Jonghe knap.

In het begin van de tweede helft was Hoek direct dicht bij de 0-2, maar de inzet van Impens belandde op de paal. De wedstrijd bleef spannend tot aan de 67e minuut. Een handsbal van Sander Bosma betekende zijn tweede gele kaart en dus moest de koploper het laatste kwart van de wedstrijd met een man minder spelen. Hoek maakte daar twee keer gebruik van. Een voorzet van Impens werd door Martijn Le Congé in eigen doel geschoten en zeven minuten besliste Sidy Ceesay het duel door 0-3 te scoren. Toch moest Hoek in blessuretijd nog twee tegentreffers slikken, al bleken de goals van Wendt en Le Congé gelukkig voor Hoek alleen voor de statistieken.

Scoreverloop

0-1 De Backer (24/pen)

0-2 Le Congé (75/ed)

0-3 Ceesay (83)

1-3 Wendt (90+1)

2-3 Le Congé (90+2)



Bijzonderheden: Sander Bosma (Noordwijk) krijgt rood (2x geel) in de 67e minuut.

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, De Backer, Van Den Bergh, Van Renterghem, Vandepitte, Leroy, Martens, Impens, Ceesay (Besuyen/88), Zeegers (Beshliaha/84)