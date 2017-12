Opnieuw een nederlaag voor Bruse Boys

(foto: Facebook Bruse Boys)

Bruse Boys wist dat het een lastige middag ging worden tegen de nummer twee uit de competitie. Desondanks kreeg de thuisploeg voldoende kansen. Na een half uur spelen had het al twee keer de lat geraakt. Zowel Van 't Hof als Hoep kreeg de bal er net niet in. Dat lukte de bezoekers wel, want vijf minuten later was het Marvin Strik die de openingstreffer op zijn naam mocht schrijven. Vlak daarna kreeg Bruse Boys opnieuw een domper te verwerken toen Andrew van Tiggelen de score wist te verdubbelen.

Toch gaf Bruse Boys niet op en ging het in de tweede helft op zoek naar eerherstel. Spits Sander van 't Hof wist de aansluitingstreffer te maken, maar verder liet Heinenoord het niet komen. Vlak voor tijd werd invaller Nathan Olree nog van het veld gestuurd na het neerhalen van een doorgebroken speler.

Scoreverloop:

0-1 Strik (35)

0-2 Van Tiggelen (41)

1-2 Van 't Hof (73)



Rode Kaart:

Nathan Olree (90/doorgebroken speler)



Opstelling:

Bins, Koen van den Berghe, Willemse, Vroegindeweij, Ketting (Tim Von Unen/66), Potappel (Olree/83), Maaskant, Dorst, Den Hollander (Lindhout/66), Hoep, Van 't Hof